В четверг Москву накроет циклон с дождями и похолоданием до +4

Солнечная и сухая погода продержится в Москве только в среду, а в четверг столицу накроет циклон с дождями и похолоданием. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, во вторник циклон еще будет влиять на восток и юго-восток Подмосковья — там возможны снег и гололедица. В Москве осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +8…+10 градусов.

Среда станет самым теплым днем недели. Скандинавский антициклон принесет бездонную синеву, солнце и сухую погоду. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов.

«В четверг Центральная Россия окажется во власти североатлантического циклона — небо затянут тяжелые свинцовые тучи, готовые разразиться обложными дождями. Под утро +3…+5, в светлое время суток не выше +4…+6 градусов», — заявил Тишковец.

В пятницу к дождю может примешиваться мокрый снег. За два рабочих дня в Москве выпадет 10-15 литров воды на квадратный метр — это 30-40% месячной нормы. В выходные характер погоды не изменится, будет холодно и сыро.

Накануне в Москве и области выпал снег.