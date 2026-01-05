Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь

Гидрометцентр: в Москве в рождественскую ночь ожидается снег

В Москве рождественская ночь ожидается снежной с температурой до -9 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщили в Гидрометцентре России.

«Снег, облачно, температура ночью до -9 в Москве. В Московской области до -12», — заявили синоптики.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявлял, что в столичном регионе ожидается возвращение русской зимы с температурой до -20 градусов. По его словам, 2025 год стал самым теплым в метеорологической истории по наблюдениям на базовой метеостанции на ВДНХ.

В Гидрометцентре добавляли, что с 5 января в Москве ожидается резкое похолодание.

Самое холодное место на Земле 1 января оказалось в России: в Якутии температура опустилась до -53,1 градуса.