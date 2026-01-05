Синоптики предрекли резкое похолодание в Москве и области

Гидрометцентр: в Москве и области ожидаются морозы и гололедица

В московском регионе ожидается резкое похолодание, начиная с понедельника, 5 января. Об этом РИА «Новости» сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что в начале недели в Москве днем похолодает до -3…-5 градусов, а ночью — до -5…-7 градусов. На следующий день столбики термометров покажут до -10 градусов.

«Шестого января облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, температура в Москве -10... -8 градусов, по области -13... -8 градусов», — уточнили в Гидрометцентре.

Днем местами возможен небольшой снег. В столице при этом температура снизится до -5…-7 градусов, а в Подмосковье — до -5…-10 градусов. Возможна гололедица.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал москвичей, что в столичном регионе ожидается возвращение настоящей русской зимы с температурой до -20 градусов.