Москвичам пообещали скорое похолодание

Тишковец: в Москве температура воздуха упадет до +16 градусов после 20 сентября

Метеорологическая осень вернется в Москву через неделю. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что метеорологическое лето продержится до четверга, 19 сентября. При этом ночью уже будет достаточно прохладно — столбик термометра опустится до +10 градусов. Дневная температура не превысит +25 градусов.

«В пятницу произойдет условный провал холодного фронта, поэтому пойдет уже +20 и в следующие выходные — +16…+21. То есть мы через неделю начнем возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени», — заявил Тишковец.

По его словам, в понедельник на Земле могут возникнуть магнитные бури средней и сильной активности.

До этого Тишковец сообщал о новом температурном рекорде в пятницу, 13 сентября, в столице, отметив, что такой жары не было последние 115 лет.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что температура воздуха в столице начнет снижаться после 20 сентября.