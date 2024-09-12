Москвичей предупредили о небывалой за 115 лет жаре

Синоптик Тишковец: 13 сентября в Москве наступит жара, которой не было 115 лет

Новый температурный рекорд будет наблюдаться в пятницу, 13 сентября, в Москве. Жителей столицы ждет небывалая жара. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Наступит жара, которой не было в это время года последние 115 лет», — сказал он.

Синоптик отметил, что дневные температуры будут варьироваться от +26 до +29 градусов. Он уточнил, что ожидается повтор рекорда тепла, который держится в столице с 1909 года, когда было +27,4 градуса.

«На это повлияет рекордно теплая ночь, поскольку облачность не позволит воздуху остыть. Кроме того, усиление солнечного антициклона повлияет на существенный рост дневных температур», — сказал Тишковец.

По прогнозу эксперта, лето в Москве будет наблюдаться еще около 10 суток. Осень вступит в свои права только в последних числах сентября.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее заявил, что в Москве продолжается метеорологическое лето. Среднесуточная температура держится на уровне +15 градусов.