Отдохнуть от жары москвичи смогут через неделю

Температура воздуха в Москве начнет падать после 20 сентября. Столбики термометра в конце первого осеннего месяца не поднимутся выше +20 градусов. Об этом в комментарии ТАСС заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что уход жаркой погоды все равно не приведет к возвращению температурной нормы для начала осени.

«После 20-го числа в Москве существенного превышения на 20-градусные отметки не ожидается. В основном температура составит около +18...+19 градусов. Но поскольку нормы в это время тоже снижаются, то все равно отклонение очень большое», — заявил Вильфанд.

Установившейся в столичном регионе жаркой погодой воспользовался пенсионер из Троицка. Пожилой мужчина вышел на детскую площадку, разделся до трусов и устроился на скамейке, чтобы позагорать. Проходившие мимо прохожие, среди которых оказались дети, пенсионера не смутили.