Москвичам пообещали рекорды тепла в ближайшие дни

В среду и четверг в Москву может прийти рекордно теплая погода. Об этом в телеграм-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, это стало известно из свежих прогнозов по температуре в столице на ближайшие два дня. В них говорится о тепле до +13,8 градуса в среду и до +14,6 — в четверг.

«Если они оправдаются, а для этого есть основания, то побьют рекорды тепла для 11 марта 2015 года (+13 градусов) и для 12 марта (+11)», — написал Тишковец.

В Гидрометцентре отмечали, что всю неделю в Москве ожидается сухая погода, но в ночь на четверг вероятен слабый снегопад. Заведующий лабораторией Людмила Паршина уточнила, что столицу охватит поле повышенного атмосферного давления.

Ранее кандидат наук Павел Глазков предрекал грибной бум в Подмосковье уже в апреле из-за большого количества влаги.