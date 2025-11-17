Москвичам пообещали необычайное тепло во вторник

Во вторник, 18 ноября, в Москве произойдет резкое потепление из-за влияния средиземноморского воздуха. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

Метеорологи отметили, что циклоническая деятельность стала причиной быстрых и резких перемен погоды.

«Всплеск тепла будет кратковременным эпизодом днем во вторник. В теплый сектор циклона вовлечен средиземноморский воздух. Температура днем во вторник повысится до +7… 12 градусов в Московской области и до +7… +9 градусов — в Москве», — отметили в Гидрометцентре.

Для Москвы самым теплым днем 18 ноября пока считается день 1940 и 1982 годов, тогда термометры показывали 9,4 градуса тепла.

«В этом году вторник будет не только теплым, но и дождливым и ветреным. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. К вечеру температура будет понижаться, дождь начнет переходить в мокрый снег», — заключили синоптики.

