Москвичам пообещали короткую волну жары без грозового апокалипсиса

В Москве и Подмосковье со вторника по четверг потеплеет до +26…+31 градуса, а местами воздух прогреется до +32. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, российская жара не сравнится с европейской, где температура поднимается до +40 градусов и выше. К Москве подойдет уже менее горячая воздушная масса.

«Такая жара, конечно, несравнима с той погодой, что наблюдается в Центральной Европе. Это Франция, Германия, Польша, Балканы, где воздух прогревается в дневные часы до +40 градусов и выше», — сказал Ильин.

В ночь с четверга на пятницу через Московский регион пройдет холодный атмосферный фронт. После этого температура в столице снизится до +22…+27 градусов, а небо затянут облака.

Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов добавил, что разговоры о сильных грозах в начале июля преувеличили. Первого и второго числа в столице сохранится жара около +30 градусов, затем температура плавно опустится до +25.

«И да, дожди будут, но такого апокалипсиса грозового не ожидается. Нормальные летние грозы будут», — сказал Шувалов.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что июль традиционно станет самым дождливым месяцем года. По ее словам, сильных затяжных ливней синоптики пока не ожидают, а осадки до 14-20 миллиметров за сутки для этого периода абсолютно нормальное явление.

«Устойчивой жары не ожидается, как, собственно говоря, и устойчивой прохлады», — заявила метеоролог.

Тем временем синоптики сообщили об экстремальных погодных условиях в разных регионах России. Специалисты связали такие перепады с глобальными климатическими изменениями.