Метеоролог Старков отметил, что климатические изменения идут по всей планете

Синоптики фиксируют экстремальные погодные условия в разных регионах России, включая волну жары в Калининграде. Климатические изменения приводят к чередованию периодов экстремально теплой и экстремально холодной погоды. По словам ведущего метеоролога «Гисметео» Леонида Старкова, климатические изменения идут по всей планете, проявляясь не только в волнах жары, но и в волнах холода. Об этом сообщило ИА НСН .

«Климатические изменения идут по всей планете. Больше проявляют себя в высоких и средних широтах. Необязательно в Европе, также и в России. Если посмотреть динамику повышения температурного фона, то наибольшая дельта как раз прослеживается в высоких широтах», — отметил он.

В теплое полугодие экстремальные климатические условия сопровождаются сильными ливнями, грозами, градом и шквалистым ветром. В холодное полугодие — снегопадами, резким увеличением снежного покрова, гололедом и замерзающим дождем.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил НСН, что первая половина текущей недели будет солнечной и жаркой, однако в четверг в Москву придут прохлада и легкие осадки.