Москвичам пообещали хорошую погоду в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве 3 августа ожидается комфортная погода без осадков

В воскресенье в Москве ожидается комфортная погода без осадков. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха в столице повысится до +27 градусов, что на пять градусов выше нормы.

«Сегодня в столичном регионе комфортный выходной: осадки маловероятны, переменная облачность. В Москве температура воздуха повысится до +24...+27 градусов, что выше нормы на пять градусов», — рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что ветер в Москве подует с северо-востока со скоростью не более двух-семи метров в секунду.

«Достаточно стабильное атмосферное давление, около 750 миллиметров ртутного столба. Идеальный летний денек получается», — заключил он.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что август на юге и северо-востоке России ожидается аномально теплым.