Москвичам пообещали, что экстремально холодной зимы не будет

В Москве предстоящей зимой не предвидится экстремальных холодов. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По оценкам, в Москве, в центре европейской России, зима будет соответствовать норме или чуть выше нормы, не будет холодной зимы», — сказал метеоролог.

Вильфанд добавил, что в этом году будут чередоваться холодные и теплые периоды. В целом же температура будет существенно ниже, чем зимой 2024–2025 годов. По его словам, хотя температура и будет ниже, чем в прошлом году, но экстремально холодной зима не прогнозируется.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Новосибирске зима будет мягкой, с умеренными морозами. Жителям ХМАО пообещали снежную, но солнечную и относительно теплую погоду в канун Нового года.