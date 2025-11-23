Жителям ХМАО пообещали снежную погоду в новогоднюю ночь

В канун Нового года, 31 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ожидается снежная и относительно теплая погода. Средняя температура днем составит около -10 градусов Цельсия, а в момент боя курантов температура поднимется до -9 градусов. Ветер будет умеренным, около пяти метров в секунду. Об этом написал сайт muksun.fm .

Однако в отдельных городах округа погода будет различаться. В Сургуте температура опустится до -22 градусов ночью и прогреется до -19 градусов днем. В новогоднюю ночь температура снова опустится до -24 градусов, и будет ощущаться как -27 градусов из-за сильного ветра.

В Ханты-Мансийске температура также опустится до -22 градусов, но днем 31 декабря ожидается солнечная погода, которая сохранится до вечера.