Синоптики спрогнозировали мягкую зиму в Новосибирске

Синоптики прогнозируют мягкую зиму в Новосибирске, с умеренными морозами и небольшим количеством осадков. В декабре температура будет колебаться от минус 8 до минус 18 градусов, что соответствует комфортным зимним условиям. Об этом написал atas.info.
Первая декада декабря будет отмечена снегопадами, вторая — переменной облачной погодой без значительных осадков, а третья декада порадует солнечными днями и легким морозцем.
Таким образом, жители Новосибирска могут подготовиться к уютной зиме, наслаждаясь мягким климатом и красивыми видами города.
