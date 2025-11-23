Синоптики спрогнозировали мягкую зиму в Новосибирске

Синоптики прогнозируют мягкую зиму в Новосибирске, с умеренными морозами и небольшим количеством осадков. В декабре температура будет колебаться от минус 8 до минус 18 градусов, что соответствует комфортным зимним условиям. Об этом написал atas.info.