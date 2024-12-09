Москвичам объяснили появление комаров в разгар декабря

После снегопада на сугробах появились малоподвижные одиночные комары. Пресс-служба деприроды Москвы сообщила, что это отдельный вид — зимние, или снежные комары. Их появление в городе не является признаком скорого потепления.

В отличие от обычных, зимние комары не пьют кровь. Они живут совсем мало и размножаются за счет энергии, накопленной в стадии личинки. Встретить этих насекомых можно в солнечные дни при небольшой минусовой температуре.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус все же спрогнозировал незначительное потепление после 10-градусных морозов в Москве и Подмосковье. В целом погода в столице состоит из постоянных аномалий, заявил его коллега Анатолий Цыганков.