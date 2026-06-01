Москвичам и жителям Подмосковья пообещали потепление до +26 градусов

Первая неделя июня в Москве и области пройдет без экстремальной жары, но с постепенным повышением температуры. Уже в ближайшие дни воздух в столице сначала приблизится к климатической норме, а затем немного превысит ее. Об этом сообщили в Гидрометцентре России .

В начале недели в регионе сохранится комфортная погода без существенных осадков, а более заметное потепление придет к середине недели. Уже к выходным дневная температура может подняться до +21…+26 градусов.

Во второй половине недели местами пройдут кратковременные дожди. В то же время синоптики подчеркнули, что речь идет о вполне типичной для начала июня погоде.

«Температура вплотную приблизилась к норме и очень скоро даже немного превысит ее», — отметили они.

Ночи на неделе останутся достаточно свежими, а днем погода станет заметно мягче и комфортнее. Самыми теплыми днями, по предварительным оценкам, станут пятница и суббота.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к концу месяца в столице выпадет количество осадков, близкое к климатической норме, — около 72–82 миллиметров.