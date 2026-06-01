Москвичам рассказали о погоде в июне

Синоптик Леус: в июне в Москве ожидаются дожди и грозы

Первый летний месяц 2026 года в Москве не обещает жаркой погоды, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, первая половина июня пройдет при ночных температурах +10…+15 градусов. В дневное время воздух будет прогреваться до +20…+25 градусов.

«В среднем температура этого периода окажется на один градус выше климатической нормы. При этом шесть-семь дней ожидаются с дождями, четыре-пять дней — с грозами», — написал Леус.

К концу месяца количество осадков будет близким к норме — в диапазоне 72-82 миллиметра.

Ранее москвичам рассказали о погоде в понедельник, 1 июня. Температура воздуха прогреется до +20 градусов.