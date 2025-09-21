Зимы в Москве станут теплее

Зима в Москве и средней полосе России становится теплее. К 2050 году температура может вырасти на один-три градуса. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

«По нашим расчетам, через 25 лет возможный рост температуры в Москве и ЦФО составит от одного до трех градусов. <…> Зима в Москве и регионах становится теплее», — отметил он.

На севере может выпадать на 20–40 миллиметров осадков больше, чем обычно. На юге, напротив, их может стать меньше на ту же величину. По его словам, возможны колебания температуры в обратную сторону, но в целом она неуклонно растет.

«Насыщение атмосферы углеродами растет, как и парниковый эффект», — объяснил Терешонок.

Климатолог представил данные о самых холодных и теплых зимах. Самые суровые были зафиксированы в 1893, 1942 и 1956 годах. Самая теплая зима была в 2020 году. В Москве 17 января 1940 года был зафиксирован абсолютный минимум температуры — -43,1 градуса. Абсолютный максимум, +9,6 градуса, был достигнут 6 декабря 2008 года.

К 2030 году зимние температуры в Москве могут подняться до минус четырех градусов. Для сравнения, в 1970-м они были минус восемь, а в конце XIX — начале XX века — от минус девяти до десяти градусов.

На следующей неделе североатлантический циклон «Бернвард» приведет к резкой смене климатических сезонов. Холодный атмосферный фронт достигнет Центральной России. В Москве станет заметно холоднее, и осень окончательно вступит в свои права. С 26 по 27 сентября ожидается мокрый снег.