Июль превратился в октябрь за 48 часов. Какой погоды ждать дальше?

Резкое похолодание, наступившее в Московской области накануне, задержится в регионе, однако жителей и гостей этой осенью еще порадуют теплые дни. Об этом 360.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, погода за минувшие пару дней продемонстрировала умопомрачительный контраст — разница в температуре между сутками составила 12 градусов.

«То есть за 48 часов июль превратился в октябрь. Дальше погода утвердится примерно на этом уровне. По области ночью ожидаются рандомные заморозки. Дневная температура составит около +10 градусов. Осадки будут незначительными», — сказал метеоролог.

При этом первого снега в Москве и Подмосковье пока ждать не стоит. Судя по прогнозам, он выпадет не раньше середины октября. До этого в регион еще успеет ненадолго вернуться тепло.

«В перспективе есть относительный всплеск тепла. Есть вероятность, что 5–6 октября будет около +15 градусов», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее россиян предупредили о предстоящих заморозках в пяти регионах страны. В Якутии к концу недели температура опустится до -12… -15 градусов.