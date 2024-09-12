Мощная магнитная буря планетарного масштаба накрыла Землю

Последствия произошедшего на Солнце выброса дошли до Земли. Днем 12 сентября началась магнитная буря, которая к вечеру усилилась до класса G3. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об этом в своем Telegram-канале .

Выброс на Солнце произошел 10 сентября. Возмущения геомагнитного поля Земли около 11 часов 12 сентября спровоцировали слабую магнитную бурю класса G1. Леус сообщил, что в течение дня она усилилась сначала до умеренной, затем до сильной.

«Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3 — что соответствует сильной магнитной буре», — сказал он.

По словам специалиста, своего пика магнитная буря достигнет примерно в три часа ночи 13 сентября. Окончание магнитной бури ожидается в пятницу в середине дня. Леус сообщил, что в Московской, Псковской, Тверской, Владимирской и Нижегородской областях может показаться полярное сияние.

Сильная магнитная буря случилась 18 августа. Она длилась меньше суток.