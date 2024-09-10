Две магнитные бури накроют Землю 10 и 11 сентября

Ученые спрогнозировали две магнитные бури, которые могут слиться в одну на вечер вторника 10 сентября и растянуться на дневное время 11 сентября. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По предварительным данным, с вероятностью порядка 30% в европейской части страны россияне могут наблюдать полярное сияние. Первый крупный выброс плазмы на Солнце произошел 7 сентября, второй — через два дня.

На снимках, которые сделали ученые, наблюдается сформированное облако от второго выброса. Его размеры составили около 30 миллионов километров.

Ученые отметили, что на транзит от Солнца до Земли облаку понадобится порядка 50 часов. Два удара по планете могут вызвать магнитную бурю продолжительностью около суток.

В этот период метеочувствительным россиянам стоит обратить внимание на свое состояние и не переутомляться.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев ранее сообщил, что на Солнце произошел мощный выброс массы. К вечеру 10 сентября плазменное облако достигнет Земли.