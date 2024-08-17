Мощная магнитная буря накрыла Землю

Землю накрыла магнитная буря, которая постепенно усилилась и достигла класса G3. Она продлится до полудня воскресенья, 18 августа, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, магнитная буря началась после 18:00 по московскому времени, причем состояние геомагнитного поля превысило шесть единиц. По своему уровню это средняя буря класса G1. Геомагнитные возмущения продолжали нарастать, достигнув к вечеру уровня класса G3.

«По прогнозам магнитные буря, с колебаниями интенсивности до слабой до сильной, продлятся на нашей планете как минимум до полудня воскресенья», — уточнил синоптик.

Ранее синоптик и метеоролог Александр Ильин рассказал, что северное сияние возникает при сильных магнитных бурях и отсутствии облаков в небе. По словам руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, жители Москвы и Санкт-Петербурга могли увидеть северные сияния, так как в августе возросла солнечная активность, а планету накрыла магнитная буря.