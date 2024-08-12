Ученый Богачев: северное сияние может появиться в Москве из-за магнитной бури

Довольно заметный рост активности Солнца начался в августе. Огромные пятна на звезде в каком-то смысле видны невооруженным глазом, рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с RT .

По его словам, в настоящее время Землю накрыла магнитная буря уровня G3. Не исключено, что штормить будет до конца дня.

Если события действительно продолжатся до вечера, полоса северных сияний сместится в европейскую часть. В результате жители Москвы и Петербурга смогут понаблюдать за оптическим явлением на небе, отметил ученый.