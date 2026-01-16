Подмосковный педиатр предупредил о рисках крещенских купаний для детей

Купание в проруби — одна из неотъемлемых традиций на Крещение. В Научно-исследовательском клиническом институте детства дали советы по погружению в прорубь для юных участников праздника.

Особенно важно соблюдать правила безопасности и учитывать особенности детского организма.

«У детей еще несовершенна система терморегуляции, резкое переохлаждение может привести к сбою дыхания и нарушению сердечного ритма. Кроме того, взрослым важно помнить, что от переохлаждения организм ребенка может стать уязвимым к простуде и вирусам», — рассказала педиатр института Ксения Гусарова.

Детям до трех лет окунаться в прорубь нельзя. Погружение в ледяную воду нежелательно для школьников до 12 лет, беременных женщин, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Купание противопоказано и во время простуды.

Дети старшего возраста, которые знакомы с закаливанием и сами изъявили желание окунуться в прорубь, могут принять участие в купаниях, но лишь с соблюдением правил безопасности. Делать это можно только на специально оборудованных площадках в сопровождении взрослых.

«С собой необходимо взять купальник, теплый халат, полотенце, нескользящую обувь, комплект сухой одежды и термос с горячим чаем. Перед погружением стоит сделать короткую разминку, а сразу после — быстро растереться полотенцем, надеть сухую одежду, выпить чай и уйти в теплое помещение», — уточнила Ксения Гусарова.

При любых сомнениях рекомендуется ограничиться обтиранием.