Майские праздники в Московском регионе начнутся с холодной и мокрой погоды

Обильные дожди пройдут в отдельных районах Москвы, а также в северных и западных районах Подмосковья в четверг, 1 мая. Такой прогноз в комментарии РИА «Новости» сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он подчеркнул, что в некоторых районах столичного региона дождь перейдет в снег, а общий объем осадков составит до 25% от месячной нормы.

Причиной не очень комфортной погоды синоптик назвал приход североатлантического циклона.

«Погода облачная, пройдут дожди, местами сильные, переходящие в мокрый снег. Днем в столице — +7...+9, в Подмосковье — от +5 до +10, на юге — до +13 градусов», — рассказал Леус.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» добавил, что ветер в Московский регион придет с северо-востока, а его скорость составит пять-десять метров в секунду. К вечеру первого дня майских выходных ожидается падение атмосферного давления до 740 миллиметров ртутного столба.

В своем Telegram-канале Михаил Леус уточнил, что осадки в столице останутся, но местами перейдут в мокрый снег с температурой от +1 до +3 в ночные часы и до +8...+10 днем.

Пресс-служба подмосковного главка МЧС предупредила жителей региона о заморозках, которые продлятся с 1 по 3 мая. Утром и по ночам температура воздуха опустится до отрицательных температур — от −1 до −6 градусов.