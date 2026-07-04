Магнитная буря накроет Землю 4 июля

Мощная магнитная буря ожидается на Земле в субботу, 4 июля. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые спрогнозировали бурю уже с начала суток. Ее уровень оценили как G1,7, а рост индекса геомагнитной активности Kp до 5,7 из 9. Это «красный» уровень активности. Прогноз коснулся средних широт, в том числе Москвы.

Причиной стали две вспышки на Солнце, которые зафиксировали утром 3 июля 2026 года. Одна из них относится к классу M. Это вспышка средней силы, но она может вызвать радиопомехи на дневной стороне Земли и привести к магнитной буре.

По прогнозу специалистов, после 18.00 по московскому времени космическая погода начнет улучшаться. Однако уже 6 июля ждут еще одну магнитную бурю.

Ранее на обращенную к Земле сторону Солнца вышла самая крупная за последние пять месяцев группа пятен, что тоже сказывается на уровне солнечной активности.