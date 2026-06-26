Крупнейшая за пять месяцев группа пятен выходит на видимую с Земли сторону Солнца

Самая крупная за последние 5 месяцев группа солнечных пятен выходит на обращенную к Земле сторону Солнца. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале .

Область 4478 появилась в поле зрения Земли три дня назад. Она быстро увеличивается, 26 июня ее площадь составила 825 м. д. п. (единица измерения размера солнечных пятен), но демонстрирует умеренную активность — всего 11 слабых вспышек уровня C. Однако из ее центра уже несколько раз происходили выбросы плазмы, пока не в сторону Земли.

В центре солнечного диска область окажется 1 июля. За это время она может как полностью разрушиться, так и выйти на пик активности.

С начала года астрономы зарегистрировали около 160 подобных объектов, и лишь один из них под номером 4366 был больше, чем 4478 его наблюдали в феврале.

Ранее лаборатория предсказала мощную магнитную бурю 8–9 июня.