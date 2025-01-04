Магнитная буря началась на Земле

Утром 4 января на Земле началась слабая магнитная буря класса G1. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня утром на нашей планете началась слабая магнитная буря класса G1. Отражающий уровень возмущений геомагнитного поля индекс Кр после 08:50 достиг отметки в пять единиц», — написал он.

Синоптик добавил, что геомагнитное поле в течение дня ожидается преимущественно слабо возмущенным, с непродолжительными периодами слабых магнитных бурь.

Днем ранее, 3 января, первая в 2025 году мощная вспышка класса Х произошла на Солнце. Также ученые зарегистрировали 12 вспышек класса С и две вспышки класса М в рентгеновском диапазоне. Вспышечная и интегральная солнечные активности оказались умеренными.

Сильная магнитная буря уровня G3 накрыла Землю вечером 1 января.