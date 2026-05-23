Ливень с грозой затопил дороги в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде и Нижегородской области после сильного ливня подтопило улицы

Мощный ливень с грозой обрушился на Нижний Новгород и часть Нижегородской области. Улицы ушли под воду, а общественному транспорту пришлось буквально плыть к следующей остановке. Кадрами разгула стихии с 360.ru поделились очевидцы.

Некоторые улицы в городе почти скрыла вода. Автобусы и легковые машины с трудом проезжали затопленные участки и буквально пробирались через потоки.

Над городом висели темные тучи, дождь шел стеной, а жители были вынуждены пережидать непогоду под козырьками. Стихия затронула не только Нижний Новгород, но и Володарск и Дзержинск.