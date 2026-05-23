Ливень с грозой затопил дороги в Нижнем Новгороде
Мощный ливень с грозой обрушился на Нижний Новгород и часть Нижегородской области. Улицы ушли под воду, а общественному транспорту пришлось буквально плыть к следующей остановке. Кадрами разгула стихии с 360.ru поделились очевидцы.
Некоторые улицы в городе почти скрыла вода. Автобусы и легковые машины с трудом проезжали затопленные участки и буквально пробирались через потоки.
Над городом висели темные тучи, дождь шел стеной, а жители были вынуждены пережидать непогоду под козырьками. Стихия затронула не только Нижний Новгород, но и Володарск и Дзержинск.
Спасатели попросили водителей быть особенно осторожными в таких погодных условиях. Из-за ливня видимость на дорогах резко ухудшилась, а покрытие стало скользким. Опасность представляют и обочины: грунт размок, а грунтовые дороги местами размыло, из-за чего вырос риск потери управления.
Тем временем аналитики «Яндекс Погоды» предсказали региону аномально жаркое лето. По прогнозам, температуры окажутся выше климатической нормы, а июль имеет шансы стать самым жарким месяцем за последнее десятилетие. Июнь и август в Нижнем Новгороде тоже будут теплее, чем в прошлом году.