«Яндекс Погода»: июль может стать самым теплым месяцем в Нижнем Новгороде за последние 10 лет

Метеорологи «Яндекс Погоды» рассказали, каким будет лето 2026 года в Нижнем Новгороде. Их слова привело ИА «Нижний Новгород» .

По прогнозам, экстремальных температурных рекордов и аномального количества осадков не ожидается, однако сезон будет заметно теплее обычного и жарче, чем в 2025 году.

Средние температуры летом превысят климатическую норму, а июль может стать самым теплым месяцем за последние десять лет. Июнь и август также будут теплее прошлогодних значений.

Общий объем осадков останется в пределах нормы, но распределение по месяцам будет неравномерным: июнь — самый влажный за пять лет, июль — на 50% дождливее прошлого года, а август, напротив, окажется на 50% суше.

«В целом лето будет комфортным, но с локальными погодными особенностями», — отмечают специалисты.