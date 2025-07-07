Москвичей предупредили об очень опасной 35-градусной жаре

Опасная жаркая погода установится в столичном регионе до конца недели. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура поднимется на шесть-семь градусов выше нормы. Днем столбики термометров в Москве приблизятся к +33 градусам, в Подмосковье — к +35.

«Во вторник уже +31…+33 в Москве, потому что воздух из южных регионов будет поступать. <… > В среду тоже +31…+33. А в четверг, пятницу и в субботу температура от +30 до +35 градусов», — рассказал специалист.

Он назвал такую погоду очень опасной. Жара сохранится до воскресенья включительно.

Хуже всего высокие температуры переносят люди с хроническими заболеваниями, сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова. В жару необходимо обильно пить воду, правильно подбирать одежду и увлажнять кожу.