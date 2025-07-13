Температура бьет рекорды. Чем опасны «тропические ночи» в центре России

Из-за погодных аномалий жители России столкнулись с редким для средней полосы явлением под названием тропические ночи. О том, какую угрозу они представляют — в материале 360.ru.

Тропические ночи характеризуются высокой минимальной температурой, которая не опускается ниже +20. С точки зрения медицинских специалистов, это может быть опасно для человека. По информации сайта Gismeteo, риски заключаются в высокой тепловой нагрузке на организм.

Комфортные условия для сна и вечернего отдыха — +16 — +18 градусов. Если же на улице воздух нагрелся до +20, то в помещении без кондиционирования будет как минимум +25.

В средней полосе России обычно бывает от трех до пяти тропических ночей в год. Исключением стал 2010-й, когда необыкновенная ночная жара фиксировалась более 20 раз. Текущая волна тепла идет уже пятые сутки. По прогнозам, россиян ожидают в ближайшее время еще несколько тропических ночей.

Обеспечить более комфортную температуру дома можно с помощью вентиляторов и кондиционеров, но с ними нужно быть аккуратными. Следует помнить, что активный поток воздуха может вызвать мышечное напряжение.

Еще один простой способ охладиться — не вытираться полностью после душа. Благодаря испарению влаги с поверхности создастся приятный в жару эффект.