Температура бьет рекорды. Чем опасны «тропические ночи» в центре России
Из-за погодных аномалий жители России столкнулись с редким для средней полосы явлением под названием тропические ночи. О том, какую угрозу они представляют — в материале 360.ru.
Тропические ночи характеризуются высокой минимальной температурой, которая не опускается ниже +20. С точки зрения медицинских специалистов, это может быть опасно для человека. По информации сайта Gismeteo, риски заключаются в высокой тепловой нагрузке на организм.
Комфортные условия для сна и вечернего отдыха — +16 — +18 градусов. Если же на улице воздух нагрелся до +20, то в помещении без кондиционирования будет как минимум +25.
В средней полосе России обычно бывает от трех до пяти тропических ночей в год. Исключением стал 2010-й, когда необыкновенная ночная жара фиксировалась более 20 раз. Текущая волна тепла идет уже пятые сутки. По прогнозам, россиян ожидают в ближайшее время еще несколько тропических ночей.
Обеспечить более комфортную температуру дома можно с помощью вентиляторов и кондиционеров, но с ними нужно быть аккуратными. Следует помнить, что активный поток воздуха может вызвать мышечное напряжение.
Еще один простой способ охладиться — не вытираться полностью после душа. Благодаря испарению влаги с поверхности создастся приятный в жару эффект.
Температура бьет рекорды
Температурные рекорды зафиксировали в разных городах средней полосы. Зной не обошел и российскую столицу — там 12 июля столбики термометров показали +34,6 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил «Интерфаксу», что эта отметка стала самой высокой за последние 122 года.
«В 1903 году температура была 34,5 градуса, а в 15:00 на одну десятую градуса превысила этот рекорд — 34,6. Это характеристика экстремальной температуры», — подчеркнул синоптик.
Аномальная жара накрыла и южные регионы: Краснодарский край, Ростовскую область и Ставрополье. В беседе с РИА «Новости» Вильфанд объяснил, что погодой в этой части страны сейчас управляет антициклон.
«Температура в выходные и в первой половине недели — до 42 градусов», — предупредил он.
По его словам, погода начнет меняться 13 июля. Небо станет более облачным, пройдут кратковременные дожди.
В центре европейской России постепенное изменение погоды начнется в воскресенье. Небо станет более облачным, прогнозируются кратковременные дожди. Температура при этом будет держаться на уровне +30-33 градусов, добавил эксперт.