Корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури и полярные сияния

Корональная дыра имеет форму гигантского разлома, протянувшегося от южного до северного полюса светила. Месяц назад при прошлом обороте она уже проходила по диску, напоминая дракона, и вызвала бури среднего уровня. В этот раз ожидается схожий сценарий.

Первые возмущения возможны ближе к полуночи. Если прогноз сбудется, высока вероятность полярных сияний. Пока признаков роста скорости солнечного ветра нет, ученые обещают сообщить, как только параметры начнут меняться.

Ранее в XRAS уже предупреждали о грядущей магнитной буре, которая накроет Землю вечером 13 марта. Накануне ученые зарегистрировали самую мощную вспышку на Солнце за последние несколько недель.