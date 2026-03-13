Корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури и полярные сияния
Серия геомагнитных возмущений из-за корональной дыры на Солнце начнется 13 марта. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН спрогнозировала магнитные бури среднего уровня, сообщили в пресс-службе XRAS.
Корональная дыра имеет форму гигантского разлома, протянувшегося от южного до северного полюса светила. Месяц назад при прошлом обороте она уже проходила по диску, напоминая дракона, и вызвала бури среднего уровня. В этот раз ожидается схожий сценарий.
Первые возмущения возможны ближе к полуночи. Если прогноз сбудется, высока вероятность полярных сияний. Пока признаков роста скорости солнечного ветра нет, ученые обещают сообщить, как только параметры начнут меняться.
Ранее в XRAS уже предупреждали о грядущей магнитной буре, которая накроет Землю вечером 13 марта. Накануне ученые зарегистрировали самую мощную вспышку на Солнце за последние несколько недель.