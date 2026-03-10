На Солнце зарегистрировали самую мощную с 25 февраля вспышку

В ночь на 10 марта произошла солнечная вспышка уровня C7.8. В последний раз активность такой мощности фиксировали 25 февраля, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Несмотря на вспышку, в ближайшие дни космическая погода будет оставаться на слабо возмущенном уровне. Астрофизики объяснили, что выброс плазмы был на левом краю Солнца, поэтому он приведет к геомагнитным последствиям

«Геомагнитные индексы Kp находятся в диапазоне 2-3, то есть слабо повышены. Вероятность геомагнитных возмущений сегодня составляет 20 %, слабых бурь — 7 %. На завтра и послезавтра, соответственно, 10% и 3%», — отметили специалисты.

На Солнце сформировались очертания новой корональной дыры. Она начнет воздействовать на Землю, начиная с 14 марта.

Ранее астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Язев предупредил о завершении 11-летнего пика активности Солнца. С 2030 года на звезде будет происходить гораздо меньше вспышек, количество магнитных бурь тоже уменьшится.