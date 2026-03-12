Магнитная буря накроет Землю вечером 13 марта

В пятницу, 13 марта, Землю накроет новая магнитная буря, но сильных геомагнитных возмущений специалисты не ожидают. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитные возмущения начнутся около 18:00 и продлятся примерно до 21:00. Событию присвоили уровень G1 — это слабая магнитная буря.

В лаборатории отметили, что такие колебания могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей, а также вызвать незначительные сбои в работе электронных систем. К полуночи интенсивность бури снизится, однако магнитосфера Земли так и останется в возбужденном состоянии.

Повышенный уровень геомагнитной активности может сохраняться ориентировочно до 20 марта. При этом новых полноценных магнитных бурь до конца месяца ученые не прогнозируют.

Ранее, в ночь на 10 марта, специалисты зафиксировали солнечную вспышку гораздо активнее предстоящей. Он достигла уровня C7.8. В последний раз активность такой мощности фиксировали 25 февраля.