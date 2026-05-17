Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о непогоде

Москвичей предупредили о непогоде в воскресенье 17 мая

В воскресенье, 17 мая, в Москве возможны град, ливневый дождь и усиление ветра до 15 метров в секунду с 15:00 до 21:00. Об этом в телеграм-канале сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

В пресс-службе добавили, что в понедельник с 01:00 до 08:00 в некоторых районах ТиНАО вероятен туман видимостью 200-700 метров.

Жителей и гостей города призвали в непогоду оставаться внимательными на улице — не укрываться от осадков под деревьями и не парковать автомобили вблизи них.

При управлении личным транспортом необходимо строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупреждала, что атмосферное давление повысится в Московском регионе до 751 миллиметра ртутного столба и сохранится как минимум до середины следующей недели.

МЧС уведомляло москвичей об аномальной жаре с 18 по 22 мая. Температура может достигать +32 градусов.