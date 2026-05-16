Июльская жара придет в Москву в выходные

Столбики термометров в Москве поднимутся в выходные до +24…+25 градусов, что соответствует климатической норме июля. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он объяснил, что 16 мая из-за влияния антициклона ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Воздух прогреется в столице до +21…+24 градусов.

«Воскресенье тоже будет по-летнему комфортным», — подчеркнул специалист.

Синоптик уточнил, что в вечерние часы могут появиться кучево-дождевые облака, есть вероятность гроз. Ночью температура опустится до +11…+14 градусов.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС отметила, что в Московском регионе повысится атмосферное давление. В ночь на воскресенье оно приблизится к норме, но затем подскочит до 751 миллиметров ртутного столба и сохранится до середины следующей недели.

Ранее в МЧС предупредили москвичей об аномальной жаре с 18 по 22 мая. Температура в эти дни может достигать +32 градусов.