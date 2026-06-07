Извержение вулкана Сакурадзима вызвало пепельный дождь в японском городе

Японский город Кагосима накрыло пепельным дождем после извержения вулкана Сакурадзима. Об этом написала The Guardian .

Столб дыма поднялся на 900 метров и направился в сторону города, где смешался с осадками. В результате автомобили, окна домов и дорожная разметка покрылись слоем вулканической пыли.

Из-за скользких дорог власти предупредили водителей об опасности, а жителям рекомендовали носить маски для защиты дыхательных путей. Кроме того, была нарушена работа местного аэропорта: часть рейсов отменили, другие перенаправили.

«Хотя это выглядит драматично, для Сакурадзимы это не редкость. Это один из самых активных вулканов Японии, и местные жители давно привыкли справляться с регулярными опаданиями пепла», — сообщил портал Volcaholic.

Ранее вулкан Семеру в Индонезии за одно утро девять раз выбросил столбы пепла высотой до одного километра.