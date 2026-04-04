Вулкан Семеру в Индонезии девять раз выбросил столбы пепла

Вулкан Семеру в Индонезии утром в субботу, 4 апреля, девять раз выбрасывал столбы пепла высотой до километра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вулканологический центр Индонезии.

Первое извержение началось в 00:07 по местному времени (20:07 по московскому времени, пятница). Высота пеплового выброса тогда составила около 700 метров, а облако двигалось на юг.

Самое сильное извержение произошло в 5:19 (1:19 по московскому времени). Столб пепла поднялся примерно на 1000 метров над кратером.

Ранее в Индонезии за полтора часа произошли два извержения вулкана Семеру. Местным жителям запретили подходить к нему ближе чем на пять километров из-за угрозы выброса раскаленных камней.