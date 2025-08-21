Хулиганы утопили в Байкале три арендованных электросамоката

Электросамокаты сервиса «Юрент» утонули в Байкале у берегов Слюдянки

На дне озера Байкал в городе Слюданка нашли три электросамоката. Бросивших их хулиганов оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Информация о находке на дне охраняемого озера появилась в соцсетях. Прокуратура провела проверку и вышла на сервис «Юрент». В Слюдянке сдачей электросамокатов в аренду занимался партнер компании, индивидуальный предприниматель. По его словам, двухколесные утонули ночью 27 июля.

Электросамокаты подняли на берег. Сервис аренды оштрафовал нарушителей на 30 тысяч рублей.

Ранее «Юрент» и Whoosh подняли штрафы за управление электросамокатами людьми младше 18 лет. В Москве наказание достигло 100 тысяч рублей.