Штрафы за управление самокатами подростками стали доходить до 100 тысяч рублей

Сервисы аренды электросамокатов «МТС Юрент» и Whoosh увеличили штраф за управление СИМ несовершеннолетними. Теперь за это придется заплатить 30 тысяч рублей. Новые правила распространяются на все регионы, кроме Москвы. В столице штраф составляет 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Whoosh.

«Компании приняли решение повысить штрафы до 30 тысяч рублей исходя из собственной статистики: подростки до 16 лет — самая аварийная категория пользователей. Такие поездки часто провоцируют инциденты, поскольку, как правило, сопровождаются множественными нарушениями правил дорожного движения», — отметили в пресс-службе.

Если нарушить возрастное ограничение, аккаунт заблокируют. Совершить поездку не получится даже после оплаты штрафа.

В пресс-службе «Яндекс Go» сообщили, что штраф за управление самокатом несовершеннолетними также доходит до 100 тысяч рублей.

«Повышенный штраф зафиксирован в оферте сервиса с 2024 года и распространяется на все регионы», — подчеркнули в «Яндекс Go».

Кроме того, в Москве тестируют обязательную верификацию перед арендой самоката через портал Mos.ru ID. За первый месяц авторизацию прошли более 190 тысяч пользователей «Яндекс Go». Система не позволила 17 тысячам детей и подростков воспользоваться самокатами.

Ранее Минтранс выступил за ограничение мест парковки электросамокатов. Для стоянки СИМ отведут места, обозначенные специальным знаком или линиями дорожной разметки.