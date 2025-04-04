04 апреля 2025 15:38 Любителям гонять — кикшеринг по биометрии. Как Москву готовят к эксперименту с самокатами 0 0 0 Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

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Москва

С превышением скорости при езде на арендных электросамокатах предложили бороться новым путем — ввести биометрическую идентификацию. Хочешь гонять быстро — будь добр, предоставь такие данные. Не хочешь — катайся помедленнее. Эксперимент могут запустить в Москве в 2026 году. В нюансах реализации разбирался 360.ru.

Для какой скорости потребуется биометрия Инициативу с введением идентификации по биометрии для быстрой езды на электросамокатах, электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности обсуждали на совещании в Госдуме еще 15 марта.

Предполагается, что скорость езды на СИМ разделят на низко- и высокорискованную. Для катания с высокой степенью риска планируется установить скоростные рамки от 12 до 25 километров в час. В этом случае биометрия должна быть обязательной.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Водителям, которые хотят кататься с меньшей скоростью, такая идентификация не потребуется. Эксперимент предлагается провести в Москве в 2026 году, с начала сезона электросамокатов, уточнили принимавшие участие в совещании источники РБК. Рекомендацию о подготовке условий для этого направили в правительство. Зачем пускать на самокат по биометрии Куратором совещания выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Ткачев. В беседе с 360.ru депутат уточнил, что возможность ограничения скорости в определенных зонах у арендных самокатов есть и этот функционал успешно работает уже некоторое время, поэтому сложностей для реализации с технической точки зрения быть не должно. «С техническим функционалом именно арендных самокатов на сегодняшний день вопрос решен. На программном уровне они затормаживаются и не разгоняются больше определенной скорости в определенных зонах. Это внедрено и как минимум уже два года точно работает», — уточнил он.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Кроме того, продолжил Ткачев, идея с биометрией обусловлена не только вопросом регулирования скоростного режима, но и с возможностью иметь способ более точной идентификации пользователя. «Потому что, к сожалению, мы часто видим, что пользуются чужими аккаунтами несовершеннолетние дети, а биометрия — как раз один из способов отрезать такую возможность для езды на самокате», — добавил собеседник 360.ru. Отдельно депутат отметил, что при внедрении такой системы важно будет не создать сильную нагрузку на сам бизнес, а также не вызвать негативную реакцию у клиентов. Для кикшеринговых компаний могут рассмотреть какие-то льготные условия по использованию биометрической системы, чтобы эксперимент проходил с минимальными затратами для них.

Фото: Jens Büttner/dpa / www.globallookpress.com

«Компаниям нужно будет интегрировать регсегмент Москвы, так как эксперимент планируется в столице. Бизнес принимал участие в обсуждении темы. Проговаривалось, что речь идет о возможности, но не об обязательстве», — указал Ткачев.

То есть если человек захочет воспользоваться биометрией — пусть воспользуется, нет — значит, нет, но надо сделать так, чтобы он захотел, как раз на этот момент прорабатывается, что от такой идентификации человек получит больше. Антон Ткачев

Введение новых правил уронит спрос? Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров в комментарии РБК при этом не исключил, что предоставление биометрии для быстрой езды несколько ограничит спрос.

«Логика законодателей, с одной стороны, понятна. Она обусловливает резкое снижение мотивации нарушать ПДД и создавать опасные ситуации. С другой стороны, необходимость отдельного формата регулирования СИМ по сравнению, например, с каршерингом вызывает вопросы», — констатировал эксперт.

Фото: Christian Charisius/dpa / www.globallookpress.com

Основатель компании транспортного консалтинга InnovaTransport Алексей Смирнов с предположением о возможном снижении спроса не согласился. По его мнению, инициатива не сможет повлиять на него существенно.

«Среди пользователей всегда будут те, кто нарушает правила, и те, кто их соблюдает. Большинство — это добросовестные участники дорожного движения, и для них введение биометрии не станет серьезным препятствием. Появится дополнительный шаг, который необходимо будет пройти», — пояснил собеседник РБК.

Фото: РИА «Новости»

Но тут стоит учитывать, что для многих это уже привычное дело — люди пользуются самыми различными биометрическими сервисами и не делают из этого трагедии. «В конечном итоге все просто пройдут биометрическую регистрацию и продолжат пользоваться кикшеринговыми самокатами. Конечно, найдутся те, кто откажется, но таких точно не большинство», — резюмировал эксперт.

В Whoosh, «Яндексе» и «МТС Юренте» на запросы издания о возможном эксперименте в 2026 году отвечать не стали.