Погода на майские праздники в России: где может выпасть снег, прогноз | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 12:45 (обновлено: 25 апреля 2024, 23:06) Выходные со снегом. В каких регионах ждать плохую погоду на майских праздниках Вильфанд объяснил, в каких регионах возможен снег на майских праздниках РИА «Новости»

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Екатеринбург и Пермь накрыли весенние снегопады. Причем в столице Урала сугробы появились спустя пять дней после жары +28,6 градуса. О том, какие регионы могут встретить майские праздники с зимней погодой, в беседе с 360.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вообще, если оценивать состояние снежного покрытия, то две трети территорий страны покрыты снегом — большая часть азиатской территории страны. Там только юг Красноярского края, Иркутской области, Забайкалье, Бурятия, Тува, Амурская область, юг Хабаровского края, Приморье — они без снега, на остальной территории он есть», — отметил специалист.

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Лежит снег в Архангельской области, в Ненецком автономном округе, на востоке Коми, продолжил Вильфанд, на севере Урала, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах он также присутствует. Там и температура отрицательная, указал метеоролог.

РИА «Новости»

Рассматривая ситуацию в южных регионах азиатской части России, Вильфанд отметил, что в Иркутской области преобладающая температура ночью составляет -2…-5, днем она поднимается до +5…+6. В Туве ночные температуры составляют -4…-7, дневные примерно такие же, как в Иркутской области.

«Среднесуточная температура около нуля. Но даже в более южных густонаселенных районах Западной Сибири, например в Новосибирской области, позавчера было -6…-9, а дневная температура всего +1. Сегодня -4…-5, дневная температура +6…+8. Завтра — аналогично», — рассказал собеседник 360.ru.

РИА «Новости»

К концу апреля, по его словам, температура там повысится до +15, но к первомайским праздникам ночные температуры снова будут отрицательные.

«Но выпасть снег может очень легко при отрицательных ночных температурах, — подчеркнул Вильфанд. — В Томской области сегодня ночью было от -6…-10, а днем до +6…+10. Завтра ночные температуры отрицательные, а также послезавтра и до конца месяца, даже в начале мая. Поэтому снег, конечно, может выпадать, особенно в самые последние дни апреля. Ничего удивительного в этом нет».

РИА «Новости»

Москве это не грозит, отметил собеседник 360.ru. Но такие случаи бывали. В частности, Вильфанд напомнил о ситуации примерно пять лет назад, когда в столице 7 мая наблюдался снежный покров, погода наблюдалась холодная, а 9 мая температура была всего +5 градусов.

«Но мы живем на 55-й-56-й параллели северного полушария, это же не тропики, заморозки в Москве — совершенно типичная ситуация, поэтому не нужно удивляться, что и в Екатеринбурге выпал снег. Не каждый год бывает такое, но и не ах какая редкость», — заключил он.