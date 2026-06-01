Град, ливень и штормовой ветер обрушились на Ростовскую область

Ростовскую область 1 июня накрыли ливни, град и ветер до 23 метров в секунду

Лето в Ростовской области началось с мощного ливня с градом и штормовым ветром. Об этом 360.ru сообщили местные жители.

Очевидцы поделились кадрами непогоды, которая бушует в регионе уже не первый день.

На фото и видео из СНТ «Лазурный» и хутора Истомино было видно, как крупные градины вперемешку с ливнем обрушились на участки, террасы и дорожки. Ледяные крупинки с силой били по земле и деревянным настилам, после чего резко отскакивали вверх.

Сад и придомовая территория побелели: дорожки покрыл плотный слой града, а местами появились практически полноценные сугробы. Картину довершало необычное соседство: холодные осадки контрастировали с летней зеленью и первыми посадками в огородах, которые вполне могли пострадать от таких природных явлений.

Небольшие насыпи собрались на верандах и парапетах, причем выпавший град не таял сразу даже под дождем.

В конце мая от такого же крупного града пострадали Краснодар и центральные регионы России. Тогда ледяные осадки, размер которых местами достигал куриного яйца, повредили листву, сбили завязи с деревьев и сильно расстроили садоводов.