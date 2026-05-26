Сегодня 04:52 Град обрушился на юг и центр России. Что теперь делать дачникам с загубленным урожаем: советы агрономов Агроном Воробьев: после града растения можно подкормить азотными удобрениями 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

Град с куриное яйцо обрушился на Краснодар и центральные регионы России накануне, 25 мая. Ледяной шквал посек листья, сбил завязи с деревьев и превратил огороды в месиво. Что теперь будет с урожаем, как спасти растения и кто заплатит за потери — в материале 360.ru.

Ледяной дождь в разгар цветения В понедельник около 14:00 Краснодар накрыла настоящая ледяная буря. Сначала начался обычный ливень, но вскоре на город обрушился крупный град. Градины достигали размера перепелиного яйца — а в станице Старокорсунской, по словам очевидцев, и вовсе приближались к куриному. Жители Музыкального микрорайона Краснодара публиковали кадры, где белый слой льда за считанные минуты покрывал дворы и газоны.

В тот же день град выпал в Воронеже, в микрорайоне Шилово, а также в Борисоглебске. Под удар попало то, что должно было появиться на столах через пару месяцев — овощи, фрукты и ягоды. Что происходит с растениями, когда на них обрушивается шквал льда? И можно ли спасти побитый урожай? У агрономов есть на этот счет однозначное мнение. Так ли страшен град, как его малюют? Град для растений опасен в первую очередь повреждениями, нежели холодом, — падая, льдина может травмировать растение. Михаил Воробьев, биолог и агроном, объяснил 360.ru суть проблемы через аналогию с космическим кораблем.

Листья — это как солнечные батареи на Международной космической станции. Если какой-то метеорит повреждает солнечную батарею, возникают проблемы с энергообеспечением. То же самое у растений: чем больше повреждены листья, тем менее эффективно они формируют урожай. Михаил Воробьев биолог и агроном

Потеря листа оборачивается потерей энергии для всего растения. Страдают также и завязи, которые могли бы стать плодами. В зоне наибольшего риска оказываются растения с крупными листьями. Кабачки, огурцы, тыквы, патиссоны — их град повредит скорее, чем узколистные культуры. Особенно уязвимы сады. Град выбивает и листву с деревьев, и будущий урожай, срывая с веток завязи. Под удар попадают и теплицы. «Стеклянные теплицы или даже поликарбонатные повреждаются совершенно. Стекло разбивается, поликарбонат расходится трещинами и уже не выполняет функции защиты и светопропускания», — предупредил Воробьев.

Пленочные парники, по его словам, можно заменить относительно легко — тогда как промышленные стеклянные оранжереи несут колоссальные убытки. Несмотря на все это, специалист отметил, что полной гибели растений ждать не стоит — град все-таки не ураган, который вырывает растения с корнем. Ждать ли урожая после града? Главный вопрос, который встает перед дачником после града: выживут растения или нет? По словам агрономов, растение почти всегда выживет, однако без потерь не обойтись. Как же понять степень ущерба за первые сутки? Воробьев предложил простой визуальный метод.

«Надо просто посмотреть, сколько листьев валяется на земле сбитых. Если все усеяно зелеными листьями, ну, дело плохо, конечно же», — объяснил он. Но даже в случае градобития можно исправить ситуацию. Воробьев посоветовал не отчаиваться, а помочь растениям восстановиться.

Нужно внести хорошую подкормку азотными удобрениями. Азот стимулирует развитие надземных частей, то есть тех же самых листьев, стеблей. Понятно, что те завязи, которые были сбиты, уже не восстановятся. Но это поможет восстановить или крону деревьев, или надземную часть овощей, чтобы как-то нивелировать потери. Михаил Воробьев

Для экстренной поддержки агроном также рекомендовал препараты регуляторы роста, например, на основе эпибрассинолида. Такие препараты, по словам агронома, помогают растениям пережить трудные условия. При чем тут география? В Краснодарском крае град в конце мая нанес удар по уже развитым растениям: садам, виноградникам и бахчевым культурам. А для средней полосы России град обернулся досадной неприятностью, но не катастрофой. Агроном Елизавета Тихонова в беседе с 360.ru объяснила, почему география имеет важное значение. Многое зависит от того, на какой стадии развития находятся растения. На юге, по ее словам, виноград, бахчевые и другие культуры могут получить серьезное замедление роста. А в центральной полосе ситуация выглядит несколько иначе.

«Зерновым это не так страшно, озимым, например. Картофель только всходит, ему это, в принципе, не страшно. Главное, что не было заморозков. Самое опасное в нашей зоне — это заморозки. От града культура не погибнет. Просто будет задержка в развитии. Град не так страшен», — успокоила агроном. По ее словам, даже если град посечет листья, растение тут же начнет отращивать новые. Откуда ждать помощи? Будет ли у пострадавших фермеров шанс получить компенсацию от государства, зависит от того, застрахован ли урожай и объявлена ли в регионе чрезвычайная ситуация.

Обычно можно рассчитывать на какую-то помощь, если вводится режим чрезвычайного положения. Как правило, это либо наводнение, либо пожары. А вот что касается града, тут нужно смотреть, какое решение примут соответствующие органы и власти. Но обычно это не рассматривается как стихийное бедствие. Если, конечно, град не размером с футбольный мяч. Михаил Воробьев

Для признания события чрезвычайной ситуацией требуется, чтобы стихия нанесла ущерб на определенную сумму или затронула жизнь значительного числа людей. С 2026 года, впрочем, правила игры на рынке агрострахования изменились к лучшему для аграриев. Теперь сельхозпроизводители могут получить 50% страховой выплаты сразу после уборки пострадавшей культуры, не дожидаясь конца года. Если же фермер не застраховал посевы, а режим ЧС в регионе не объявили, рассчитывать приходится только на себя. Для дачников же без страховки государственная помощь — большая редкость. Возникает закономерный вопрос: а можно ли защитить урожай заранее, чтобы не зависеть ни от погоды, ни от бюджета, ни от страховой компании? Чем защититься от града? Елизавета Тихонова предостерегла от поспешных действий в попытке защитить саженцы и завязывающиеся плоды. Некоторые неосторожные действия, по ее словам, могут навредить похуже самого града.

Укрывать растения не стоит, будет еще хуже. Под укрытием, когда наберется большая масса, растения могут поломаться, могут обламываться стебельки. Кроме того, растение так устроено, что листья наклоняются, когда градина падает. Если небольшой лист, то градина его не пробивает. Хуже, когда бывает острый град. Но круглый град не пробивает. Растения пропускают град между листьев. Елизавета Тихонова агроном

Тем не менее, эффективные способы защиты все же существуют — хотя и требуют вложений. Например, специальные противоградовые сетки из полипропилена, которые пропускают свет и воздух, но гасят ударную энергию градин. Такие сетки долговечны и подходят для многолетнего использования — при правильной эксплуатации они выдерживают нагрузки до 400 килограмм на квадратный метр и служат до 20 лет. Виноградники и интенсивные сады все чаще оборудуют именно такой защитой. Понятно, что сетки не спасут поля в масштабах региона. Но для дачного участка или небольшого виноградника — это реальный шанс сохранить урожай. Сезон качелей и к чему готовиться дальше? Что же делать дачнику, обнаружившему на участке побитые грядки, уже сейчас? Первое — не паниковать. Второе — оценить ущерб визуально: много ли сбитых листьев валяется на земле. Третье — где это оправданно, внести азотные удобрения, чтобы стимулировать рост новой листвы.

Параллельно можно обработать растения препаратами — регуляторами роста. Они не вернут сбитые завязи, но помогут культурам пережить шок и быстрее восстановиться. А главное не расслабляться, ведь, по словам собеседников 360.ru, главная угроза для урожая в центральной России — не град, а ночные заморозки, которые могут появляться еще до середины июня. А всего четыре часа отрицательной температуры способны уничтожить цветы и завязи полностью.