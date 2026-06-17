«Годзилла» погоды. На Земле началось одно из сильнейших Эль-Ниньо
ABC: Тихий океан разогрелся до опасных значений из-за Эль-Ниньо
Австралийское бюро метеорологии официально объявило о начале климатического явления Эль-Ниньо. Об этом сообщила телерадиокорпорация ABC.
Температура поверхности воды в центральной части Тихого океана достигла значений, соответствующих феномену. Сейчас Эль-Ниньо развивается в тропической зоне океана и может продолжаться до 12 месяцев, влияя на погоду по всему миру. По прогнозу австралийских специалистов, нынешнее явление может стать одним из самых сильных в современной истории.
Ранее The Guardian писала, что этот Эль-Ниньо уже получил прозвища «супер» и «Годзилла». По силе он может сравняться или превысить рекорд 1997 года, когда аномальная жара, наводнения, засухи, торнадо и лесные пожары нанесли ущерб на миллиарды долларов.
Аномальную жару этого года ученые связали не только с Эль-Ниньо, но и долговременными изменениями климата. В совокупности эти факторы и оказывают негативное влияние как на погоду, так и на экономику затронутых стран.