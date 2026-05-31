Эксперт ВШЭ Макарова объяснила, с чем связаны волны аномальной жары в Европе и России

Западные европейские страны столкнулись с рекордной жарой. Температура воздуха в Лондоне достигла 35 градусов, в Париже — 34 градусов, а в Севилье — 38 градусов. Эксперт Института экономики, природных ресурсов и изменения климата ВШЭ Екатерина Макарова в эфире RTVI объяснила, что стоит за этими волнами жары и почему они могут повториться.

По словам Макаровой, аномальная жара связана с двумя основными факторами: изменением климата и явлением Эль-Ниньо, при котором происходит нагрев поверхностных вод Тихого океана. Это, в свою очередь, может привести к засухам и наводнениям.

«Однако сейчас мы столкнулись с тем, что Эль-Ниньо, вот это общее повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, усугубляется общей тенденцией роста частоты волн жары, которая происходит вследствие изменения климата», — рассказала Макарова.

Она подчеркнула, что это совокупное воздействие негативно сказывается на погодных условиях, экономике и населении затронутых стран.