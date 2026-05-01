Гидрометцентр предупредил о высокой пожарной опасности в пяти регионах

С 1 по 3 мая в ряде регионов России прогнозируют повышенную пожарную опасность. Об этом сообщили РИА «Новости» в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, высокий, а местами и чрезвычайный уровень риска ожидают на юге Псковской и Томской областей, в Новосибирской области, а также в республиках Крым, Алтай и Тыва.

Кроме того, неблагоприятную ситуацию прогнозируют на севере Дагестана, в Бурятии и на юге Забайкальского края.

В связи с приближением майских праздников власти Московской области призывают жителей и гостей региона быть особенно внимательными при посещении лесов. С 20 апреля 2026 года в области вводят особый противопожарный режим.