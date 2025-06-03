«Этна должна взорваться целиком». Вулканолог оценил шансы Москвы погрузиться в облако пепла

Извержение вулкана Этна не отразится на качестве воздуха в Москве. Пепел с большой долей вероятности не долетит до столицы, сообщил 360.ru вулканолог, профессор геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов.

«Вопрос о возможности все-таки стоит. Пепел Этны, скорее всего, не долетит до Москвы», — сказал он.

Плечов объяснил, что этот вулкан извергает довольно тяжелый пепел из разновидности базальта. Обычно он не летит на дальние расстояния, преодолевая лишь до нескольких десятков километров. По его словам, найденный на юге России пепел из Италии принадлежал другим вулканам.

«Он не долетит. Этна должна взорваться целиком, вместе со всем, чтобы был хоть какой-то такой эффект. То есть стандартное извержение Этны, даже крупное, не даст большого разноса пепла, потому что это тяжелые частички», — заявил вулканолог.

В 2011 году вулканический пепел из Исландии долетел до Москвы, но жители не испытали проблем с дыханием. Плечов заявил, что степень вреда зависит от концентрации. Пеплы, которые долетали до российской столицы, представляли гораздо меньшую опасность для здоровья, чем обычный городской смог.

Извержение вулкана Этна началось в первых числах июня, сообщили «Известия». В небо поднялось грибовидное облако, экстренные службы объявили красный уровень опасности полетов.