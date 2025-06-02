В Италии началось извержение вулкана Этна

В Сицилии в Италии началось извержение самого высокого действующего вулкана в Европе — Этна. Об этом сообщил портал La Sicilia.
Кадры с места событий распространились в Сети. На видео туристы убегали прочь из зоны риска. В небе поднялось большое грибовидное облако. Перед началом извержения были ощутимы вулканические толчки.
Уровень опасности для полетов в регионе повысили до красного. Центр очагов подземных толчков находится на высоте около 2,8 тысячи метров над уровнем моря.
В начале прошлой недели мощное извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях. Оно сопровождаясь сильным выбросом раскаленной магмы на высоту 303 метра. До этого зафиксировали этап активности вулкана в середине мая.
Килауэа считают наиболее активнодействующим вулканом планеты. Например, в течение прошлого года он извергался два раза — в июне и сентябре.
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